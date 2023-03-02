Министр транспорта Греции подал в отставку после столкновения поездов

Костас Караманлис

CentralAsia (CA) - Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения поездов в центральной Греции, в результате которого погибли по меньшей мере 36 человек. Катастрофа случилась ночью на 1 марта, передает Naftemporiki.

«Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей… и взять на себя ответственность за давние ошибки государства и политической системы»,— заявил Караманлис. Министр отметил, что состояние железной дороги, на которой произошла авария, «не соответствовало XXI веку». «За три с половиной года мы приложили все усилия, чтобы улучшить ситуацию. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить аварию»,— сказал Костас Караманлис.

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Столкновение поездов, один из которых был грузовым, произошло вблизи города Темпи, недалеко от города Лариса, на станции Эвангелизмос. Это примерно 200 км к северо-западу от Афин.