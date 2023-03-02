Президент Мирзиёев встретился с госсекретарем США Блинкеном. Фото

Шавкат Мирзиёев, Энтони Блинкен

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 марта принял делегацию США во главе с государственным секретарём Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба главы государства.

Был рассмотрен широкий круг вопросов повестки двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также ключевые аспекты регионального взаимодействия.

В начале беседы госсекретарь США передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

«Вновь подчёркнута решительная приверженность США поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана. Дана высокая оценка и выражена полная поддержка осуществляемым в стране необратимым демократическим преобразованиям и социально-экономическим реформам», — пишет пресс-служба президента.

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Особо отмечен большой прогресс в области обеспечения прав человека и гендерного равенства, борьбы с принудительным трудом, реформ в сфере свободы слова и поддержки средств массовой информации, развития институтов гражданского общества и многих других направлениях.

В ходе встречи был констатирован достигнутый высокий уровень узбекско-американских многоплановых отношений.

Подтверждена важность развития полномасштабного сотрудничества, в том числе в рамках продвижения эффективного Диалога стратегического партнёрства и продолжения продуктивных обменов на разных уровнях.

Особое внимание уделено наращиванию торгово-экономического, инвестиционного и инновационного взаимодействия, расширению присутствия ведущих американских компаний на рынке Узбекистана, реализации проектов кооперации, прежде всего в высокотехнологичных отраслях.

Отмечены имеющиеся широкие возможности для активизации культурно-гуманитарных связей, включая программы в области изучения молодым поколением английского языка и подготовки квалифицированных преподавателей в Узбекистане.

Состоялся обмен мнениями по наиболее важным вопросам регионального сотрудничества. Положительно оценены практические результаты прошедшей накануне министерской встречи в формате «США и страны Центральной Азии» («С5+1»).

Были выделены такие направления, как содействие устойчивому развитию стран региона, совершенствование деловой среды и инвестиционного климата, развитие «зелёной энергетики», осуществление совместных образовательных программ.

Важное значение придаётся предстоящему заседанию рамочного соглашения по торговле и инвестициям (TIFA), которое состоится в этом месяце в Самарканде.

Были рассмотрены также вопросы широкого международного сотрудничества в вопросах мирного урегулирования в Афганистане.

Выражено единое мнение о недопустимости эскалации ситуации и разрастания гуманитарного кризиса в этой стране, необходимости активного использования площадки ООН для выработки алгоритма решения имеющихся проблем, а также важности поддержки региональных инфраструктурных проектов для содействия установлению мира и восстановлению афганской экономики.