экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Байден продлил на год режим ЧП из-за конфликта в Украине
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден продлил чрезвычайное положение в стране, введенное из-за ситуации в Украине. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

В документе говорится, что действия и политика России в ситуации вокруг Украины «продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». Потому чрезвычайное положение должно действовать и после 6 марта этого года.

Чрезвычайное положение в США из-за ситуации вокруг Украины ввели в начале марта 2014 года. Тогда угрозой нацбезопасности США назывались действия и политика «лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов».

Спустя десять дней угрозой были признаны действия и политика правительства России в отношении Украины. Позднее сфера действия положения неоднократно расширялась, в том числе после присоединения Крыма к России: в 2014 и 2018 годах вводились дополнительные санкционные меры в отношении России.

Последний указ о расширении сферы действия чрезвычайного положения был принят 21 февраля 2022 года в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com