Госсекретарь США Блинкен высказался о влиянии ситуации в Украине на Центральную Азию

Энтони Блинкен

CentralAsia (UZ) - Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал своё мнение о российских военнвх действиях в Украине и ее влиянии на страны Центральной Азии на пресс-конференции, состоявшейся 1 марта, сообщается на сайте Госдепа.

«Этот визит в регион проходит на фоне годовщины путинской агрессии против Украины. Это продолжает быть причиной трудностей для людей во всем мире, в том числе здесь, в Центральной Азии. Последствия второго и третьего порядка этой агрессии продолжают ощущаться. Действительно, немногие регионы пострадали более остро, чем Центральная Азия, включая Узбекистан, где люди продолжают нести бремя роста цен на продукты питания и энергоносители. Как всегда, это сильнее всего бьет по самым уязвимым. Вот почему Соединенные Штаты предоставили этому региону экстренную продовольственную помощь на сумму более 16 млн долларов с тех пор, как президент Путин начал свою агрессию против Украины», - сказал он.

По словам Блинкена, российские военные действия вызвали глубокую обеспокоенность в Центральной Азии.

«Вторжение России также вызвало глубокую обеспокоенность в регионе. В конце концов, если могущественная страна готова попытаться силой стереть границы суверенного соседа, что помешает ей сделать то же самое с другими? Страны Центральной Азии, США, а также их партнеры и союзники во всем мире понимают это. И именно поэтому мы были и остаемся приверженными отстаиванию суверенитета, территориальной целостности, независимости не только Украины, но и стран Центральной Азии и всего мира», - сказал госсекретарь.

Блинкен на пресс-конференции в Ташкенте на вопрос о партнёрстве между США и странами региона ответил: «Мы каждый день работаем над созданием максимально прочных партнёрских отношений со всеми странами Центральной Азии. И в основе этого лежит наша неизменная поддержка их суверенитета, независимости, территориальной целостности и нашей решимости, чтобы каждая из этих стран могла определять своё будущее в соответствии с этими принципами».

Он подчеркнул, что у каждой страны региона долгая история отношений с разными странами, и каждая страна стремится к расширению партнёрства с другими странами по всему миру. «И в этом Соединённые Штаты хотят быть надёжным партнёром и партнёром, который работает с ними во имя создания новых возможностей для людей в этом регионе», — сказал госсекретарь США.

Блинкен отметил, что США хорошо осведомлены о последствиях российских военных действий в Украине для жителей стран Центральной Азии.

«Немедленными последствиями, так или иначе, стали рост цен на энергоносители и продовольствие, а также инфляция. Причина этого проста. [Президент РФ Владимир] Путин пытался использовать энергию как оружие в своей попытке подчинить Украину, ограничивая поставки энергии в разные места. Это способствовало росту цен. Мы прилагали все усилия, чтобы на мировых рынках было достаточно энергии для снижения цен. Мы предложили прямую помощь странам, на которые напрямую нацелился Путин, используя энергию как оружие. Но эти последствия ощущаются и здесь, в Центральной Азии. Мы работаем над их смягчением».

«Продовольствие. Путин также использовал продовольствие в качестве оружия. Он заблокировал житницу мира, Украину, от экспорта большого количества зерна и продуктов питания. И только благодаря успешной работе ООН и Турции мы смогли создать черноморский зерновой коридор, который позволил вновь экспортировать зерно и другие продукты из Украины на мировые рынки», — сказал глава Госдепартамента США.

Он также остановился на причинах санкций и экспортного контроля в отношении России, которые введены не только США, но и многими другими странами.

«Не было так, что мы проснулись в один день и сказали: «Давайте наложим санкции и экспортные ограничения на Россию». Причина этого — российская агрессия против Украины. Страны объединились, чтобы и поддержать Украину в защите от российской агрессии, и попытаться заставить Россию изменить своё поведение, прекратить агрессию и сделать так, чтобы России было сложно продолжать эту агрессию. Вот о чём это всё».

Энтони Блинкен подчеркнул, что США следят за соблюдением санкций странами Центральной Азии.

«Мы наблюдаем за этим очень внимательно. Мы высоко ценим работу, проделанную странами для предотвращения обхода санкций, потому что Россия ищет пути для участия в санкционированной деятельности. Поэтому мы тесно сотрудничаем с правительствами стран региона, помогая им понять, чего именно требуют санкции, и ищем пути смягчения негативных последствий, которые они ощущают», — сказал он.

Госсекретарь отметил, что США также помогают региону диверсифицировать торговые отношения, строить новые партнёрства и отношения с другими странами.

«Чтобы они не зависели от какой-то одной страны или какого-то одного источника торговли и инвестиций. И в то же время чтобы они увеличивали торговлю и инвестиции внутри самой Центральной Азии. У этого рынка очень сильный потенциал. И чем больше взаимозависимости между странами Центральной Азии, чем больше сотрудничество, тем сильнее будет этот рынок, тем больше инвестиций он привлечёт из-за пределов Центральной Азии», — сказал Энтони Блинкен.