Почти 100 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 96 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав. Новых случаев пневмонии и летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 408 038 случаев КВИ+.

На 2 марта лечение получает 1 651 человек (1 493 КВИ+ и 158 КВИ-), в стационарах лечатся 115 заболевших, на амбулаторном уровне – 1 536. В тяжелом состоянии находятся двое заболевших, в крайне тяжелом – четверо, один пациент – на аппарате ИВЛ.

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