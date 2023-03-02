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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7

CentralAsia (CA) -  В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки начались в городе Оахака-де-Хуарес на юге страны, в горах Сьерра-Мадре-дель-Сур.

По информации USGS, глубина очага составила 87,7 км, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) — 95 км.

Как сообщает портал AS, в штате Оахака не сработала система оповещений о землетрясении, потому что оно практически не вызвало последствий. При этом Национальное управление по гражданской обороне написало в Twitter, что толчки ощущались также в штатах Табаско и Чиапас.

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