Принца Гарри и Меган Маркл попросили освободить резиденцию Фрогмор-хаус

CentralAsia (CA) - Британского принца Гарри и его супругу Меган Маркл обязали освободить резиденцию Фрогмор-хаус неподалеку от Виндзорского замка, сообщил Vogue официальный представитель герцога и герцогини Сассекских.

«Мы можем подтвердить, что герцога и герцогиню Сассекских попросили освободить их резиденцию Фрогмор-коттедж», — сказал он.

Фрогмор-хаус был передан в распоряжение супружеской пары королевой Елизаветой II, которая умерла в 2022 году. По данным The Sun, решение о лишении принца Гарри и его супруги резиденции было принято королем Карлом III после публикации автобиографической книги британского принца Spare («Запасной»).

Фрогмор-хаус был построен в 1801 году по указанию королевы Шарлотты — супруги короля Георга III. В разные годы в резиденции жили богослов Генри Джеймс-младший, фаворит королевы Виктории Абдул Карим и сестра российского императора Николая II, великая княгиня Ксения Александровна.

Конфликт принца Гарри и его жены Меган Маркл с королевской семьей и британской прессой обострился в 2020 году, после того как у пары родился ребенок. Меган говорила, что сталкивалась с давлением со стороны родственников мужа и ее посещали мысли о самоубийстве. Тогда они объявили, что отказываются от королевских полномочий. Они перестали официально представлять британскую королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого Гарри и Меган переехали в Канаду, а после — в США.

В прошлом году Гарри потребовал от королевской семьи извинения за ущерб, который они принесли ему и супруге, усомнившись при этом, что перед ним извинятся. В то же время он заверил, что стремится к примирению с родственниками и хочет «семью, а не институцию».

В январе 2023-го принц Гарри опубликовал мемуары, в которых в том числе рассказал о своих отношениях с отцом — королем Карлом III, братом — принцем Уильямом и другими членами королевской семьи. Например, в 20-летнем возрасте он узнал о разговоре своего отца и Елизаветы II, состоявшемся в день его рождения, когда будущий король произнес фразу: «Прекрасно! Теперь у меня есть наследник и запасной (heir and spare) — моя работа выполнена». По словам принца Гарри, он был «тенью, планом Б» и считал, что его удерживали во дворце на случай, если произойдет что-нибудь форс-мажорное.