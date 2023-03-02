В Казахстане возглавляемый Назарбаевым совет по управлению фондом «Самрук-Казына» намерены упразднить

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Совет по управлению фондом «Самрук-Казына», который возглавляет первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, планируют упразднить, сообщил управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам фонда Николай Казутин в ответе на запрос Informburo.kz.

Согласно закону РК «О Фонде национального благосостояния», совет по управлению фондом является консультативно-совещательным органом, возглавляемым первым президентом РК – Елбасы. За время своего существования совет вырабатывал предложения по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности фонда, одобрял стратегию развития фонда, рассматривал предложения правительства по участию фонда в госпрограммах, диверсификации и модернизации казахстанской экономики и другие стратегические документы, направленные на развитие фонда и повышения его конкурентоспособности.

Совет по управлению фондом не предусмотрен в организационной структуре «Самрук-Казыны», поэтому работа его членов не оплачивалась, подчеркнули в фонде.

«В настоящее время Министерство национальной экономики разрабатывает проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития квазигосударственного сектора», которым в том числе предусматривается внесение поправок в закон в части упразднения совета», – сообщили в «Самрук-Казыне».

Концепцию законопроекта в ближайшее время вынесут на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Министерстве юстиции РК. После этого законопроект будет согласован с заинтересованными госорганами и внесен на рассмотрение мажилиса парламента РК, сообщили в фонде.

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