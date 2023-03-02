Власти Брянской области сообщили о проникновении «украинских диверсантов». Украина заявила о провокации РФ

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CentralAsia (CA) - Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по селу Сушаны в Климовском районе, из-за чего загорелся жилой дом. Об этом он написал в телеграм-канале.

Также губернатор сообщил, что «украинские диверсанты» проникли на территорию Климовского района и в селе Любечане обстреляли автомобиль (по неподтвержденным данным СМИ, школьный автобус).

Российские телеграм-каналы Baza и Mash утверждают, что «украинские диверсанты взяли в заложники» несколько человек в селе Сушаны. ТАСС пишет, что в заложниках находятся 6 человек.

По утверждению Mash и Baza, в группу «диверсантов» входят 40-50 человек. Как сообщает Baza, в Сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция. Утверждается, что российские военные ведут бой с диверсантами. О боях в Сушанах также сообщает ТАСС. РИА Новости при этом сообщает о заложниках в селе Любечане.

В ФСБ России заявили, что совместно с силами Минобороны РФ проводят в приграничном Климовском районе «мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «проникновение украинской ДРГ» на территорию Брянской области является провокацией российских властей.

«История с украинской диверсионной группой в РФ - классическая заведомая провокация. РФ хочет напугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и растущую нищету после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан», - написал он в Twitter.