В Гонконге загорелся строящийся 42-этажный небоскреб. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В туристическом районе Гонконга Чимсачёй (Цзяньшацзуй) загорелся строящийся 42-этажный небоскреб. По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы, передает South China Morning Post.

По информации издания, пожар начался в 11:10 по местному времени, пламя охватило строительные леса. Через некоторое время огонь перебрался на торговый комплекс 26 Nathan Road, но там пожарным удалось быстро его потушить. Пожарные присвоили возгоранию третий уровень сложности по пятибалльной шкале.

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Строительством небоскреба занимается компания Empire Group. В здании планируется разместить отель Kimpton Hotels на 500 номеров, а также исторический клуб.