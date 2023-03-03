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В Турции создали комиссию по расследованию последствий землетрясений

CentralAsia (CA) -  Парламент Турции утвердил решение о создании комиссии по расследованию последствий землетрясений в городе Кахраманмараш на юго-востоке страны. Это решение было поддержано всеми депутатами единогласно, сообщает агентство Anadolu. В частности, власти намерены определить, какие меры необходимо предпринять для повышения эффективности урбанизации городов.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Число погибших в Турции превышает 45 тыс. Всемирный банк предварительно оценил ущерб страны в $34,2 млрд.

Общее число погибших в Сирии достигло 5914 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, пишет France24. 20 февраля на границе двух стран вновь произошли землетрясения.

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