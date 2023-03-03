Президент Таджикистана встретился с председателем правительства России

Михаил Мишустин, Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 2 марта прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В начале беседы Рахмон подчеркнул важность поддержания регулярного межгосударственного диалога. Стороны обсудили широкий круг вопросов таджикско-российского стратегического партнёрства и союзнических отношений. А также была отмечена позитивная динамика взаимоотношений двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе беседы стороны обсудили дальнейшие планы расширения практических связей в сферах образования, науки, культуры и здравоохранения.

Пресс-служба президента подчеркивает, что Россия остаётся главным торговым партнёром Таджикистана и продолжает занимать лидирующую позицию в структуре внешнеторгового оборота РТ.

Отмечается, что в прошлом году рост товарооборота между двумя странами увеличился на 23,7% и составил 1, 674 млн долларов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения