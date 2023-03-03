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86 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции и один случай коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 408 124 случая КВИ+ и 90 859 случаев КВИ-.

На 3 марта лечение получает 1 651 человек (1 539 КВИ+ и 159 КВИ-), из них в стационарах остаются 115 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 583 человека. В тяжелом состоянии – двое заболевших, в крайне тяжелом – четверо, один пациент на аппарате ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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