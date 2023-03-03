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Финансирование канцелярии Нурсултана Назарбаева сократят, - Минфин Казахстана
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) -  Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сократят финансирование на 130 млн тенге ($298 тыс.) в этом году, сообщил в парламенте вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.

Он представлял в сенате проект о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы.

«В рамках уточненного бюджета мы минусуем в районе 130 млн тенге от канцелярии первого президента, оставшиеся средства заложены в районе 1-1,5 млрд тенге ($2,2 млн -$3,3 млн)», - сказал Темирбеков журналистам в кулуарах парламента.

В середине февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики.

Теперь на Нурсултана Назарбаева должны действовать положения закона «О президенте Республики Казахстан», регулирующие вопросы обеспечения всех бывших руководителей страны.

Летом прошлого года в стране прошел референдум по поправкам в Конституцию, касающимся в том числе положения первого президента.

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