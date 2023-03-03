Видео с дрона — Разлом в турецком Афшине длиной 150 метров и шириной 50 метров после землетрясений

CentralAsia (CA) - Огромная щель, образовавшаяся после землетрясений в районе Афшин города Кахраманмараш, была снята 2 марта с помощью дрона, сообщает Нaberturk.

После землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 6 февраля, эпицентр которых находился в районах Пазарджик и Эльбистан, в сельском Карагёзском районе образовался разлом глубиной 15 метров, шириной 50 метров и длиной 150 метров.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, depremler sonrası oluşan ve artçılarla gittikçe genişleyen yarıklar oluştu.https://t.co/CO67TkMpVA pic.twitter.com/UTBJZbCFx5 — TRT HABER (@trthaber) March 2, 2023

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Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Число погибших в Турции превышает 45 тыс. Всемирный банк предварительно оценил ущерб страны в $34,2 млрд.

Общее число погибших в Сирии достигло 5914 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, пишет France24.