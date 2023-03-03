Шавкат Мирзиёев почтил память Гейдара Алиева

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Аллею почета в Баку и отдал дань уважения памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Гейдар Алиев вошел в историю как выдающийся политик и государственный деятель, основатель независимого Азербайджана. Благодаря его решимости, сильной политической воле и исключительным лидерским качествам братская страна достойно преодолела сложные испытания. Он был близким другом узбекского народа. Он несколько раз посещал Узбекистан, внес большой вклад в укрепление исторических связей и сотрудничества между нашими братскими странами», – говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, память о политическом деятеле увековечена и в Узбекистане. В частности, в Ташкенте действует азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева. В прошлом году в ходе визита президента Ильхама Алиева в Узбекистан состоялось открытие улицы и сквера имени Гейдара Алиева в столице.

«Все это является ярким воплощением крепкой дружбы между нашими братскими народами. Глава государства возложил цветы к могилам Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой», – заключили в пресс-службе.