В выходные на юге и юго-востоке Казахстана потеплеет до +24 градуса

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 4 – 6 марта ожидаются осадки, а температура воздуха будет контрастной – морозы ночью, теплая погода днем, сообщает «Казгидромет».

«Атмосферными процессами на большей части территории Казахстана будет управлять обширный Северо-западный циклон с активными фронтальными разделами, которые станут причиной облачной погоды. Циклон начнет смещаться с запада на восток, его смещение будут сопровождать осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, порывистый ветер, в северных регионах с метелью. В южной половине республики ожидаются дожди, в горных районах сильные дожди, с грозами», - сообщают синоптики.

На западе страны ночью будет 0-10°С, днем 0+11°С , на юго-западе ночью -5+3°С, днем +7-15°С, на северо-западе, севере республики ожидается повышение температуры ночью от -5-15°С до 0-8°С, днем от 0-8°С до -5+3°С, в центре и на востоке от -7-20°С до 0-12°С, днем от -2-12°С до -5+5°С, на юге, юго-востоке ночью основной фон -5+2°С, днем повышение от +5+15°С до +15+24°С.

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