Число пострадавших в результате землетрясений в Сирии превысило 400 тыс. человек

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CentralAsia (CA) - В результате землетрясений в Сирии, произошедших в феврале, пострадало 91 794 семей, или 414 304 человека. Соответствующие данные опубликовал Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии, сообщает госагентство Sana.

По данным властей, повреждены полностью или частично 4444 постройки, они не подлежат восстановлению. Было снесено 292 ветхих дома. Из-под завалов удалось спасти 1553 человека, шесть человек все еще считаются пропавшими без вести.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Число погибших в Турции превышает 45 тыс. человек. Минздрав Сирии сообщал, что в стране погибли 1414 человек. 20 февраля на границе двух стран вновь произошли землетрясения.