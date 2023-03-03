Зеленский и президент Латвии прибыли во Львов. Фото

Андра Левита, Эгилс Левитс, Елена Зеленская, Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президенты Украины Владимир Зеленский и Латвии Эгилс Левитс 3 марта прибыли во Львов. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.

Украинскую делегацию представил Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской, замглавой офиса президента Алексеем Кулебой, начальником Львовской ОВА Максимом Козицким и его первый замом Андреем Годиком.

Вместе с приехавшим с визитом во Львов президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрей Левите политики посетили Лычаковское кладбище и почтили память украинских военных.

В частности, возложили цветы к могилам.

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