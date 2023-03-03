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Президенты Узбекистана и Казахстана проведут неформальную встречу в Шымкенте
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Сегодня, 3 марта, в Шымкенте в Казахстане состоится неформальная встреча президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба президента РУз.

В повестку дня переговоров включены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

«Особое внимание будет уделено продвижению приоритетных проектов кооперации ведущих предприятий Узбекистана и Казахстана», — говорится в сообщении.

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