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Президенту США Байдену удалили раковую опухоль

CentralAsia (CA) -  Президенту США Джо Байдену удалили раковое образование из груди во время медосмотра в прошлом месяце, сообщил врач президента. Об этом пишет The New York Times.

Наличие поражения было включено в отчет о медицинском осмотре Байдена в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в середине февраля. В пятницу доктор Кевин С. О'Коннор сказал, что биопсия подтвердила, что это была базально-клеточная карцинома, распространенная и относительно неагрессивная форма рака кожи.

Доктор О'Коннор сказал, что вся раковая ткань была успешно удалена, и область была обработана с помощью электродесикации, процедуры, в которой для удаления поражений кожи используются электрические токи, и кюретажа, при котором ткань удаляется путем соскоба.

Несколько лет назад Байдену удалили несколько небольших немеланомных раковых образований кожи, отметил О'Коннор в своем первоначальном медицинском заключении в прошлом месяце.

«Место биопсии хорошо зажило, и президент продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своей постоянной комплексной медицинской помощи», - сказал врач президента.

Джо Байден — 46-й президент США. Ему 80 лет.

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