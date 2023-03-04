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Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин 3 марта в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

В совещании приняли участие:

- председатель правительства Михаил Мишустин,

- председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,

- председатель Государственной Думы Вячеслав Володин,

- заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев,

- руководитель Администрации президента Антон Вайно,

- министр внутренних дел Владимир Колокольцев,

- министр обороны Сергей Шойгу,

- директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,

- специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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