Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
- Азия и мир, политика
- 10:16, 04 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 3 марта в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
В совещании приняли участие:
- председатель правительства Михаил Мишустин,
- председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,
- председатель Государственной Думы Вячеслав Володин,
- заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев,
- руководитель Администрации президента Антон Вайно,
- министр внутренних дел Владимир Колокольцев,
- министр обороны Сергей Шойгу,
- директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,
- специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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