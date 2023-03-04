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Президенты Узбекистана и Казахстана провели неформальную встречу

CentralAsia (KZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 марта провели неформальную встречу в городе Шымкенте.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам ускорения проектов кооперации в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне.

Главы государств заслушали отчеты заместителей премьер-министров двух стран, сопредседателей специальных рабочих групп о ходе исполнения подписанных соглашений и принятых решений.

Президенты дали поручения по углублению практического взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Рассмотрены также актуальные вопросы региональной повестки, график предстоящих мероприятий.

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