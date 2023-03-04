В Европе возобновились акции по защите климата «Пятницы ради будущего»
- Азия и мир, общество
- 11:57, 04 марта 2023
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CentralAsia (CA) - В европейских городах возобновились демонстрации активистов по защите климата «Пятницы ради будущего», сообщает euronews.
На улицы Вены вышли три тысячи человек. В Риме к протесту присоединились сотни студентов.
Организаторы заявляют, что по всей Германии в акциях приняли участие 220 тысяч человек. В Берлине к протесту присоединились 18 тысяч человек. Активисты призвали ограничить скоростной лимит для автомобилей, увеличить инвестиции в общественный транспорт, отказаться от строительства новых автобанов, от использования атомных электростанций и угля.
В Париже активисты протестовали против проекта нефтепровода компании TotalEnergies в Танзании и Уганде.
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