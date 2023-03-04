В Европе возобновились акции по защите климата «Пятницы ради будущего»

CentralAsia (CA) - В европейских городах возобновились демонстрации активистов по защите климата «Пятницы ради будущего», сообщает euronews.

На улицы Вены вышли три тысячи человек. В Риме к протесту присоединились сотни студентов.

Организаторы заявляют, что по всей Германии в акциях приняли участие 220 тысяч человек. В Берлине к протесту присоединились 18 тысяч человек. Активисты призвали ограничить скоростной лимит для автомобилей, увеличить инвестиции в общественный транспорт, отказаться от строительства новых автобанов, от использования атомных электростанций и угля.

В Париже активисты протестовали против проекта нефтепровода компании TotalEnergies в Танзании и Уганде.