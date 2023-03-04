CentralAsia (KZ) - В Алматы прошел митинг по проблемам точечной застройки, пишет orda.kz.

Ранее партия ОСДП провела митинг по проблемам строительства и сейсмобезопасности в Алматы. В то же время за кинотеатром «Сары-Арка» собрались члены партии «Байтак». Около 50 человек собрались, чтобы поднять почти аналогичную тему — проблемы точечной застройки города.

«Мы собрались, чтобы конструктивно поговорить о проблемах точечной застройки нашего города. Мы призываем вас проявлять активную позицию, особенно в момент выборов в мажилис. Мы хотим наглядно показать, как обрушение одного дома может привести к тяжелым последствиям», — заявил председатель алматинского филиала партии «Байтак» Бейбит Апсенбетов.

С импровизированной сцены гражданский активист Халида Ажигулова заявила, что из-за точечной застройки страдают в первую очередь дети. По ее словам, для них в алматинских дворах не создаются условия — им негде играть. Ажигулова отметила: в мегаполисе также наблюдается дефицит школ и детских садов. Эти факторы, по мнению общественницы, могут привести к росту социальной напряженности.

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