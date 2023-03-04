Смерть детей от «Док-1 Макс». В Индии арестованы три сотрудника Marion Biotech

CentralAsia (UZ) - В Индии арестованы три сотрудника фармацевтической фирмы Marion Biotech, которая производит сироп от кашля «Док-1 Макс». Об этом пишет Press Trust of India.

Их обвиняют в производстве и продаже фальсифицированных лекарств.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 300 несовершеннолетних жителей трех государств скончались после лечения некачественным лекарством от кашля. В препарате обнаружены диэтиленгликоль (DEG) и этиленгликоль (EG). В частности, только в Узбекистане в результате использования сиропа фирмы Marion Biotech умерли 20 детей.

Инспектор Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) подал жалобу в отношении пяти должностных лиц Marion Biotech. Два директора объявлены в розыск.