Смерть детей от «Док-1 Макс». В Индии арестованы три сотрудника Marion Biotech

- Узбекистан, происшествия
- 15:17, 04 марта 2023
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CentralAsia (UZ) - В Индии арестованы три сотрудника фармацевтической фирмы Marion Biotech, которая производит сироп от кашля «Док-1 Макс». Об этом пишет Press Trust of India.
Их обвиняют в производстве и продаже фальсифицированных лекарств.
По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 300 несовершеннолетних жителей трех государств скончались после лечения некачественным лекарством от кашля. В препарате обнаружены диэтиленгликоль (DEG) и этиленгликоль (EG). В частности, только в Узбекистане в результате использования сиропа фирмы Marion Biotech умерли 20 детей.
Инспектор Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) подал жалобу в отношении пяти должностных лиц Marion Biotech. Два директора объявлены в розыск.