CentralAsia (KZ) - Свыше 500 тыс. доз вакцины против коронавируса доставили в Казахстан, сообщает Казтаг со ссылкой на министерство здравоохранения.

Вакцина рекомендована только для ревакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше, ранее получивших первичный полный курс вакцинации против КВИ. Данная вакцина не может применяться для полного курса вакцинации.

«С целью обеспечения лучшей защиты от циркулирующих и постоянно меняющихся штаммов вируса, производители вакцин ведут постоянный мониторинг за штаммовым составом вируса и принимают меры по обновлению состава вакцин. Вакцина «Комирнати/Омикрон» - это вакцина, состав которой обновлен с учетом появления новых вариантов штамма коронавируса и содержит субварианты Omicron BA.4 и BA.5. Вакцина «Комирнати/Омикрон» после поступления в страну будет распределена по регионам и доступна для ревакцинации против коронавирусной инфекции», - отметили в ведомстве.

В настоящее время на территории Казахстана для получения полного курса вакцинации, а также ревакцинации населения доступны следующие вакцины: «КазВак» (РК), «Синофарм» (Китай), «Комирнати» (Пфайзер, США).

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