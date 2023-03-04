экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Туркменистане откроется посольство Израиля

CentralAsia (TM) -  В ближайшее время министр иностранных дел Израиля Эли Коэн откроет в Ашхабаде постоянное посольство своей страны, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Посольство станет ближайшей к иранской границе израильской дипмиссией и расположится в 20 километрах от нее.

Около десяти лет назад, в свете позитивных отношений между двумя государствами, Израиль открыл в Ашхабаде временное посольство с временной структурой, которая теперь станет постоянной дипмиссией.

Между тем 28 февраля в Ашхабаде прошла встреча замминистра иностранных дел Туркменистана Бердынияа Мятиева с главой отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Ювалем Фухсахом.

Стороны обсудили вопросы укрепления туркмено-израильских отношений, в том числе, расширения двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщил без подробностей МИД Туркменистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com