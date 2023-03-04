В Туркменистане откроется посольство Израиля

- Туркменистан, политика
- 15:26, 04 марта 2023
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CentralAsia (TM) - В ближайшее время министр иностранных дел Израиля Эли Коэн откроет в Ашхабаде постоянное посольство своей страны, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».
Посольство станет ближайшей к иранской границе израильской дипмиссией и расположится в 20 километрах от нее.
Около десяти лет назад, в свете позитивных отношений между двумя государствами, Израиль открыл в Ашхабаде временное посольство с временной структурой, которая теперь станет постоянной дипмиссией.
Между тем 28 февраля в Ашхабаде прошла встреча замминистра иностранных дел Туркменистана Бердынияа Мятиева с главой отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Ювалем Фухсахом.
Стороны обсудили вопросы укрепления туркмено-израильских отношений, в том числе, расширения двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщил без подробностей МИД Туркменистана.