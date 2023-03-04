В Туркменистане откроется посольство Израиля

CentralAsia (TM) - В ближайшее время министр иностранных дел Израиля Эли Коэн откроет в Ашхабаде постоянное посольство своей страны, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Посольство станет ближайшей к иранской границе израильской дипмиссией и расположится в 20 километрах от нее.

Около десяти лет назад, в свете позитивных отношений между двумя государствами, Израиль открыл в Ашхабаде временное посольство с временной структурой, которая теперь станет постоянной дипмиссией.

Между тем 28 февраля в Ашхабаде прошла встреча замминистра иностранных дел Туркменистана Бердынияа Мятиева с главой отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Ювалем Фухсахом.

Стороны обсудили вопросы укрепления туркмено-израильских отношений, в том числе, расширения двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщил без подробностей МИД Туркменистана.