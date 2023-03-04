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Французская полиция нашла 850 кг кокаина, выброшенных на пляж
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Французская морская полиция нашла на пляже на Ла-Манше на этой неделе. Об этом пишет The Associated Press.

Полиция расследует, откуда взялись наркотики и как они оказались на берегу города Ревиль на полуострове Котантен, сообщает французское морское управление Ла-Манша и Северного моря.

Кокаин общим весом около 850 килограммов был обнаружен в двух больших упаковках, связанных веревкой.

Полиция пытается определить, упали ли наркотики с корабля или были намеренно спущены на берег, чтобы их могли подобрать торговцы наркотиками.

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