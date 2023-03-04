Французская полиция нашла 850 кг кокаина, выброшенных на пляж
- Азия и мир, происшествия
- 15:37, 04 марта 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Французская морская полиция нашла на пляже на Ла-Манше на этой неделе. Об этом пишет The Associated Press.
Полиция расследует, откуда взялись наркотики и как они оказались на берегу города Ревиль на полуострове Котантен, сообщает французское морское управление Ла-Манша и Северного моря.
Кокаин общим весом около 850 килограммов был обнаружен в двух больших упаковках, связанных веревкой.
Полиция пытается определить, упали ли наркотики с корабля или были намеренно спущены на берег, чтобы их могли подобрать торговцы наркотиками.
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