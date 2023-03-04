Президент Туркменистана, где официально не был зарегистрирован коронавирус, внес предложения по борьбе с COVID

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 2 марта посетил с официальным визитом Баку, где принял участие в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Целью созданного в 1961 году Движения неприсоединения является неучастие в военно-политических блоках и консолидация усилий на основе равноправия и взаимоуважения во имя обеспечения безопасности и стабильного развития в мире. Туркменистан стал его членом осенью 1995 года.

В своем выступлении глава Туркменистана отметил, что «завершение острой фазы пандемии далеко не означает окончательной победы над ней» и озвучил ряд предложений по наращиванию партнерства между странами:

• создать Единый банк информации и методик ДН по борьбе с инфекционными заболеваниями, а также провести Конференцию медицинских и санитарных ведомств ДН с участием врачей и ученых;

• оказывать постоянную политическую, моральную и иную поддержку ВОЗ и признать ее главную координирующую роль в защите жизни и здоровья людей;

• наладить эффективные, с минимальными формальностями каналы сотрудничества между ДН и ВОЗ, прежде всего по линии медицинских сообществ стран;

• при содействии и координации с ВОЗ наладить эффективную и справедливую систему логистики для своевременной и бесперебойной доставки медикаментов и медицинского оборудования наиболее уязвимым государствам.

Как пишет агентство, «к настоящему моменту Туркменистан остался единственной страной в мире, где, по утверждениям властей, не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом».

В 2020 году страну посетили представители ВОЗ. По итогам визита возглавлявшая делегацию старший офицер организации по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд не стала опровергать официальные данные властей, но рекомендовала властям страны принимать такие меры, как если бы COVID-19 проник в страну. Позднее она высказала сомнения в достоверности представленных Туркменистаном данных, заявив, что «с научной точки зрения вряд ли можно представить, что вируса в Туркменистане нет».

Сердар Бердымухамедов также сообщил, что Туркменистан продолжит продвижение выдвинутых ранее предложений об учреждении:

• специальной программы ВОЗ по изу­чению генома коронавируса; Многостороннего механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией;

• методического центра ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекций;

• Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Кроме того, по словам главы Туркменистана, наиболее уязвимыми к пандемии стали государства, в которых население не получает полноценного питания.