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У Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,9

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано в субботу в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 928 км к северо-востоку от города Керайкри с населением 8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 150 км.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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