В Москве убили разработчика вакцины «Спутник V», - СМИ

CentralAsia (CA) - В Москве убили сотрудника центра Гамалеи, который участвовал в создании вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.

Согласно данным, инцидент произошел вечером 1 марта. 48-летний вирусолог Андрей Ботиков пригласил к себе в гости 29-летнего знакомого. В ходе встречи молодой человек поссорился с вирусологом и задушил его ремнем.

Правоохранители разыскали парня. Во время допроса он признал свою вину. Выяснилось, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за затяжное преступление.

Вирусолог Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником, был соавтором патента на вакцину «Спутник V», которая используется в России с начала 2021 года, и награжден Владимиром Путиным за разработку препарата, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.