В Москве убили разработчика вакцины «Спутник V», - СМИ

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- 16:35, 04 марта 2023
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CentralAsia (CA) - В Москве убили сотрудника центра Гамалеи, который участвовал в создании вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.
Согласно данным, инцидент произошел вечером 1 марта. 48-летний вирусолог Андрей Ботиков пригласил к себе в гости 29-летнего знакомого. В ходе встречи молодой человек поссорился с вирусологом и задушил его ремнем.
Правоохранители разыскали парня. Во время допроса он признал свою вину. Выяснилось, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за затяжное преступление.
Вирусолог Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником, был соавтором патента на вакцину «Спутник V», которая используется в России с начала 2021 года, и награжден Владимиром Путиным за разработку препарата, — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.