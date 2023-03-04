В Таджикистане произошло два землетрясения

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 4 марта произошло два землетрясения. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Эпицентры подземных колебаний находились на территории Горно-Бадахшанской области. Толчки зафиксировали в 05:23 и 11:36 по местному времени.

Магнитуда первых толчков составляла 4,5, эпицентр залегал на глубине 10 км.

Магнитуда второго землетрясения составила 3,6, эпицентр находился на глубине 215 км.

О разрушениях и возможных пострадавших в КЧС Таджикистана не сообщали.

В течение последних нескольких недель подземные колебания происходят на территории Таджикистана почти каждый день. Самый мощный в 7,3 балла случился рано утром 23 февраля неподалеку от Мургаба.

Такая сейсмическая обстановка в республике наблюдается после разрушительного землетрясения в Турции, в результате которого погибли более 47 тыс. человек.

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