Блинкен объявил о новом пакете военной помощи США для Украины в $400 млн

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CentralAsia (CA) - Администрация США выделяет очередной пакет военной помощи Киеву, его объем составит $400 млн, сообщает Госдепартамент.

«Разрешаю провести 33-ю передачу вооружения и снаряжения США Украине с августа 2021 года. Стоимость пакета помощи оценивается в $400 млн», - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В нем отмечается, что в пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, БМП Bradley, гаубиц. Также запланирована передача Украине подрывных снарядов. Кроме того, деньги будут использованы на подготовку украинских военных.

Со своей стороны, Пентагон пояснил, что в пакет помощи войдут артиллерийские снаряды калибром 155 и 105-мм, а также 25-мм боеприпасы. Речь пойдет и об отправке на Украину запчастей к вооружению, а также - танковых мостоукладчиков (их количество в сообщении Пентагона не уточняется).

Речь идет о вооружении, уже хранящемся на американских военных складах.

В свою очередь, Associated Press указывает, что «США примерно втрое увеличивают число украинских военных, которых обучат продвинутым тактикам ведения боя на базе в ФРГ». Оно поясняет, что речь идет о тактиках наступления на оборонительные позиции. «Первая группа из 600 военных в прошлом месяце завершила эту подготовку. Теперь ее проходят еще 1,6 тыс. военных», - пишет агентство.