Зеленский встретился с главой Европарламента
- Азия и мир, политика
- 16:36, 04 марта 2023
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Владимир Зеленский
CentralAsia (CA) - Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщили в пресс-службе Зеленского.
Ранее Метсола сообщила о своем очередном визите на Украину.
«Встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой», - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского.
Зеленский поблагодарил Метсолу за лидерство в поддержке Украины.
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