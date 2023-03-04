Зеленский встретился с главой Европарламента

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщили в пресс-службе Зеленского.

Ранее Метсола сообщила о своем очередном визите на Украину.

«Встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой», - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского.

Зеленский поблагодарил Метсолу за лидерство в поддержке Украины.