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Зеленский встретился с главой Европарламента
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщили в пресс-службе Зеленского.

Ранее Метсола сообщила о своем очередном визите на Украину.

«Встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой», - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского.

Зеленский поблагодарил Метсолу за лидерство в поддержке Украины.

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