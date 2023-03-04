Тысячи людей вышли на протесты в Греции из-за масштабной железнодорожной аварии

CentralAsia (CA) - Протесты в Греции усилились через несколько дней после масштабной железнодорожной катастрофы в стране: тысячи студентов вышли на улицы нескольких городов, а в Афинах произошли столкновения протестующих с полицией. Об этом пишет Associated Press.

В Афинах спецназ возле парламента применил слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать небольшое количество протестующих, которые бросали в них бутылки с зажигательной смесью, поджигали мусорные баки и бросали вызов полицейским кордонам. Об арестах или ранениях не сообщалось.

Протесты, организованные левыми и студенческими группами, были вызваны возмущением отсутствием мер безопасности на греческих железных дорогах.

Самой крупной в пятницу была акция протеста в центральном греческом городе Лариса, неподалеку от места катастрофы, где несколько тысяч человек прошли мирным шествием. Подобные протесты состоялись в среду и четверг.

Масштабная авария произошла во вторник перед полуночью. Пассажирский поезд, перевозивший около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Лариса. По последним данным, погибли по меньшей мере 57 человек.

59-летнему начальнику станции Лариса было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Его адвокат заявил, что его клиент признал частичную ответственность за аварию, но подчеркнул, что были и другие факторы, которые сыграли свою роль.

Министр транспорта Греции подал в отставку после катастрофы, как и руководители двух железнодорожных компаний. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что авария произошла из-за «трагической человеческой ошибки».