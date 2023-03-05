В Туркменистане женщины получат по 17 долларов в честь праздника 8 Марта

CentralAsia (TM) - По случаю Международного женского дня 8 марта в Туркменистане от имени президента Сердара Бердымухамедова начали вручать денежные подарки женщинам. Об этом пишет издание «Туркменистан. Золотой век».

Сегодня различные мероприятия, посвящённые женскому дню, проводятся во всех уголках Туркменистана. Женщины получают по 60 манатов (17 долларов).

В соответствии с распоряжением президента Туркменистана в период с 1 по 6 марта денежные подарки получат женщины и девушки, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, получающие пенсию и государственные пособия, обучающиеся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, студентки Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух лет.