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Уровень Аральского моря поднялся до 48 см, - акимат Кызылординской области

CentralAsia (KZ) -  По словам специалистов, в настоящее время уровень воды в море повысился до 48 см. Об этом сообщает акимат Кызылординской области Казахстана.

Как сообщил и. о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнулла Казтоганов, до сих пор объем воды, собранной в Северном Аральском море, снижался с 27 млрд кубометров до 18,5 млрд кубометров, а уровень воды до 40,42 мБС (метр Балтийской системы).

С октября 2022 года на сегодняшний день уровень воды в море повысился до 40,90 мБС, или 48 см, а объем собранной воды составил 19,7 млрд кубометров.

При этом, если в прошлом году объем поступившей в Аральское море воды составил 816 млн кубометров, то уже за 2 месяца текущего года поступило 803 млн кубометров.

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