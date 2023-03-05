Китай решил добиться «мирного воссоединения» с Тайванем, - СМИ

CentralAsia (CA) - Китай в 2023 году предпримет «решительные шаги» для борьбы с независимостью Тайваня и будет «продвигать процесс мирного воссоединения» с островом. Об этом говорится в правительственном докладе КНР, передает Xinhua.

Bloomberg отмечает, что в ежегодном отчете риторика властей КНР в отношении Тайваня практически не изменилась. «Мы должны содействовать мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Китая», — сказал, в частности, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он заявил о необходимости придерживаться принципа «одного Китая» и Консенсуса 1992 года — договоренности, достигнутой Пекином и Тайбэем на встрече в Гонконге 30 лет назад. Она подразумевает признание двумя сторонами единства Китая, при этом под этим значением каждая из сторон подразумевает собственную интерпретацию.

В Пекине считают Тайвань своей территорией, а любую поддержку властей острова, в том числе визиты представителей иностранных правительств, называет нарушением суверенитета. Тайбэй, который объявил в 1949 году о своей независимости от Пекина, отвергает модель «одна страна, две системы», предложенную Китаем.

За последние три года Китай усилил военную активность вблизи острова. В частности, в августе 2022-го Пекин начал учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива в ответ на визит на Тайвань Нэнси Пелоси, которая тогда была спикером Палаты представителей США. Китай резко раскритиковал поездку и приостановил сотрудничество с Вашингтоном по ряду областей. В США в ответ заявили, что прилет Пелоси не противоречит принципу «одного Китая» и не означает изменения политики Вашингтона по отношению к КНР. Соединенные Штаты настаивают, что придерживаются политики одного Китая, в то же время с 1979 года в США действует закон, согласно которому страна может поставлять оружие в случае внешних угроз безопасности Тайваня.

Осенью заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что глава КНР Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля на Тайванем к 2027 году. Но американская разведка, по его словам, не считает, что руководство Китая приняло окончательное решение по этому вопросу. Пекин на фоне вооруженного конфликта Москвы и Киева призывал прекратить «подливать масла в огонь», не сравнивать ситуацию на Украине и проблему Тайваня и «перестать кричать о том, что «Украина — сегодня, Тайвань — завтра».