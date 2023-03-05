Кеннеди-младший, Трамп, Байден. Кто еще баллотируется в президенты США в 2024 году?

CentralAsia (CA) - Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Американский бизнесмен и республиканец Перри Джонсон объявил о намерении стать кандидатом на пост президента США на выборах 2024 года, сообщает Associated Press.

Джонсон — основатель компании Perry Johnson Registrars Inc. (PJR). Она предоставляет услуги сертификации и регистрации в промышленности и работает еще в семи странах помимо США. В биографии Джонсона уже есть одна неудачная попытка участия в выборах: год назад он баллотировался на пост губернатора Мичигана, однако был обвинен в подделке подписей для выдвижения.

Рассматривает возможность принять участие в президентской гонке и демократ, племянник экс-президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, сын сенатора Роберта Кеннеди, сообщает Fox News. Он известен как юрист-эколог, а также противник вакцинации.

Официально об участии в выборах президента США в следующем году, пишет The Washington Post, заявили несколько кандидатов. Это три республиканца — экс-президент Дональд Трамп, предприниматель и писатель Вивек Рамасвами и бывшая губернатор Южной Каролины и постпред США при ООН Никки Хейли. От демократов о выдвижении заявила писательница Марианн Уильямсон. Действующий президент США Джо Байден тоже говорил, что намерен баллотироваться.

Газета называет еще несколько потенциальных кандидатов: среди республиканцев это губернатор Флориды Рон Де Сантис, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео и другие; среди демократов — вице-президент Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич, сенатор Берни Сандерс и другие.