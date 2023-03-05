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В ОДКБ обсудили предложения по снятию напряженности на границе Кыргызстана и Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  На совещании начальников подразделений международного военного сотрудничества ОДКБ выработаны предложения для глав оборонных ведомств по снятию напряженности на участках границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко.

Также обсуждены вопросы военно-политической обстановки в зонах ответственности организации и уточнены мероприятия международного военного сотрудничества в рамках председательствования Беларуси.

Совещание прошло в Минске.

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