В ОДКБ обсудили предложения по снятию напряженности на границе Кыргызстана и Таджикистана
- Таджикистан, политика
- 15:07, 05 марта 2023
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CentralAsia (TJ) - На совещании начальников подразделений международного военного сотрудничества ОДКБ выработаны предложения для глав оборонных ведомств по снятию напряженности на участках границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко.
Также обсуждены вопросы военно-политической обстановки в зонах ответственности организации и уточнены мероприятия международного военного сотрудничества в рамках председательствования Беларуси.
Совещание прошло в Минске.
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