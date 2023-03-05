Ученые США, Британии и Швейцарии объединились для поиска внеземной жизни, - СМИ

CentralAsia (CA) - Ученые из Кембриджского, Гарвардского и Чикагского университетов, а также Швейцарской высшей технической школы Цюриха объединились, чтобы исследовать происхождение жизни на Земле и изучать условия окружающей среды, благоприятные для поддержания жизни на других планетах, сообщает Financial Times.

Во время ежегодного собрания Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Вашингтоне они объявили о создании Федерации происхождения (Origins Federation). Международный альянс объединит опыт исследователей из четырех ведущих университетов мира, пишет EurekAlert. Они будут исследовать физические и физико-химические явления в живых организмах.

Ученые сообщили, что процесс поиска внеземной жизни (от микробов до развитых цивилизаций) будет дополнен новыми межпланетными миссиями на Марс, изучением спутников Юпитера и созданием новых проектов, подобных телескопу «Джеймс Уэбб» (обсерватория стоимостью $10 млрд, самый большой и самый мощный телескоп, когда-либо отправленный в космос, он находится на солнечной орбите в 1,6 млн км от Земли. Его запустили в декабре 2021 года).

«Мы живем в необычный исторический момент», — заявил швейцарский астроном, нобелевский лауреат Дидье Кело. В 1995 году он вместе с коллегой Мишелем Майором открыл первую экзопланету (планету за пределами Солнечной системы) — у звезды 51в созвездии Пегаса. К марту 2022 года, как сообщили в NASA, число подтвержденных экзопланет превысило отметку 5 тыс.

По словам Кело, открытие новых планет «меняет правила игры». «Мы обнаружили разнообразие планетных систем, и многие из них сильно отличаются от Солнечной системы», — сказал он.

«По мере того как мы начинаем исследовать другие планеты, биосигнатуры (любое проявление последствий жизнедеятельности, научно доказывающее существование жизни в прошлом или настоящем) могут показать, является ли происхождение самой жизни и ее эволюция на Земле просто счастливой случайностью или частью фундаментальных принципов Вселенной», — добавила биолог Эмили Митчелл из Кембриджского университета.

Осенью 2020 года группа астрономов из Кардиффского университета обнаружила в атмосфере Венеры газ фосфин, который считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности. В обычных условиях на Земле фосфин представляет собой бесцветный ядовитый газ, он появляется за счет антропогенной деятельности; естественных источников фосфина не так много — например, молнии, падения метеоритов и вулканическая активность.

Как отметили ученые, вулканическая активность на Венере минимальная; молнии приводят к появлению лишь незначительных объемов фосфина, падение метеоритов может в целом объяснить появление лишь нескольких тонн фосфорсодержащих соединений. В связи с этим, предположили они, фосфин может говорить о возможном присутствии на планете живых организмов.