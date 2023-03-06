Монголка признана лучшей шахматисткой Азии

CentralAsia (MNG) - Монгольскую шахматистку Мөнхзул Төрмөнх признали лучшей шахматисткой Азии по рапиду среди юниоров.

Мөнхзул Төрмөнх в 2022 году стала двукратной чемпионкой мира на первенстве мира по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 14, 16, 18 лет, прошедшем в румынском городе Мамая. В результате она стала первой шахматисткой в истории Монголии, которая стала двукратной чемпионкой мира в 16 лет.

В 2014 году в Дурбане, ЮАР, Мөнхзул Төрмөнх заняла первое место в возрастной категории до 8 лет на чемпионате мира по шахматам среди юниоров. Также выиграла 18-й Открытый шахматный турнир Дубая в 2016 году (18th Dubai Open Chess Tournament 2016), когда ей было 10 лет.

Среди юных шахматисток Монголии есть три известных сестры-шахматистки, ставшие предметом особого воспитания. Их зовут Мөнхзул, Хонгорзул, Өнөзул. Сестры зарекомендовали себя как сильнейшие шахматистки не только Монголии, но и мира.

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