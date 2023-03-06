Первая монгольская команда намерена покорить Эверест

CentralAsia (MNG) - Первым монгольским альпинистом, покорившим Эверест, был Г.Өсөхбаяр в 2005 году. С момента его успеха вершину покорили девять монгольских альпинистов. На этот раз монгольские альпинисты намерены покорить Эверест.

В состав команды входят девять альпинистов (пять мужчин, четыре женщины) и два тренера (мастер спорта международного класса Б. Ганбаатар и его жена, мастер спорта международного класса Ц. Цогзолмаа) и менеджер.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения