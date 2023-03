The HU объявляет о туре Rumble of Thunder по Великобритании в июне 2023 года

CentralAsia (MNG) - Монгольская музыкальная сенсация The HU запланировала новый тур по Великобритании на лето 2023 года.

В рамках европейского тура Rumble of Thunder, The HU представят свои уникальные звуки в Саутгемптоне, Ливерпуле, Бристоле, Норвиче, Глазго и Ньюкасле в июне этого года.

Секстет из Великобритании демонстрирует ранее анонсированные выступления The HU на фестивале Download Festival, посвященном 20-летию, и на французском рок- и метал-клубе Hellfest.

Билеты на концерты The HU в Великобритании уже поступили в продажу на сайте Planet Rock Tickets.

В последний раз ребята The HU гастролировали по Великобритании в ноябре и декабре 2022 года в рамках высоко оцененного критиками Black Thunder Tour.

В прошлом месяце The HU объединила усилия с вокалистом Alice In Chains Уильямом Дювалем для англоязычной версии их гимна 2022 года «This Is Mongol».

Открывающий трек второго студийного альбома The HU «Rumble of Thunder», оригинальная версия «This Is Mongol» была выпущена как сингл прошлым летом.

Обновленный трек «This Is Mongol (Warrior Souls)» с участием Уильяма Дюваля на ведущем вокале подчеркивает идею песни о продвижении монгольской культуры и повышении осведомленности об окружающей среде.

В декабре 2020 года на The HU состоялась премьера кавера на монгольском языке песни Metallica «Sad But True». Они также записали версию «Through the Never» для альбома Metallica «Blacklist» два года назад.

Даты турне The HU по Великобритании:

ИЮНЬ 2023 Г.

Southampton Guildhall – Сб 10

Download Festival, Donington Park – Вс 11

Liverpool O2 Academy – Вт 13

Bristol O2 Academy – Пт 16

Norwich University of East Anglia – Чт 22

Glasgow O2 Academy – Чт 22

NX Newcastle – Пт 23

