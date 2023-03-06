The HU в Метавселенной. Купите билеты в приложении Ard, используя ARDX

CentralAsia (MNG) - Группа THE HU впервые в мире проведет рок-концерт в виртуальном мире 30 марта 2023 года.

На концерте, который пройдет в виртуальной среде, технологические и финансовые компании, такие как финансовая ассоциация АРД и TenGerLeague Media Group, MOST Fintech, GrapeCity, Divers Solutions, idax, MetaFors, Ard Bit, Ard Art и монгольский DiFi, работают вместе, чтобы провести первый в мире мета-рок-концерт.

Билеты на концерт можно заказать в виде NFT на сайтах www.hu.rocks и www.metaland.mn.

Вы также можете купить билеты в приложении Ard, используя ARDX.

ArdCoin (ARDX) — это инновационная программа лояльности на основе блокчейна, которая была интегрирована в приложение мобильного суперкошелька Ard, поддерживаемое существующей финансовой и технологической инфраструктурой. Эта экосистема состоит из банковских услуг, страховых компаний, брокерских компаний, инвестиционно-банковских услуг, пенсионных фондов, электронной коммерции, лотерей и услуг блокчейна, которые постоянно расширяются.

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