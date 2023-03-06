Монголы заинтересованы во внедрении японских инвестиций и технологий в свои ведущие секторы экономики

CentralAsia (MNG) - Об этом заявил спикер парламента Монголии в ходе своего визита в Японию.

Спикер парламента Монголии Занданшатар Гомбожав, находящийся с визитом в Японии, провел официальные переговоры с председателем Палаты советников парламента Японии Хидехисы Отсудзи.

В начале встречи стороны отметили, что данный визит имеет большое значение в расширении отношений между двумя странами до уровня «Особого стратегического партнерства» во имя мира и процветания и подчеркнули, что визит еще больше укрепило связи между высшими законодательными органами двух стран.

Спикер парламента Занданшатар Гомбожав заявил, что народ Монголии всегда благодарен за щедрую поддержку правительства и народа Японии в укреплении демократии, создании системы рыночной экономики, обеспечении социально-экономического развития и отметил, что 2023 год объявлен «Годом посещения Монголии». В этом контексте он пригласил председателя Палаты советников японского парламента посетить Монголию в удобное для него время.

Занданшатар Гомбожав также выразил желание продолжить кредитный проект по развитию малого и среднего предпринимательства и охране окружающей среды, успешно реализованный в Монголии JICA в два этапа и попросил Хидехисы Отсудзи поддержать решение о начале третьего этапа проекта.

На второй день своего официального визита в Японию Занданшатар Гомбожав провел переговоры с главой Палаты представителей парламента Японии Хироюки Хосодой.

В ходе переговоров глава монгольского парламента подчеркнул, что Монголия придает большое значение отношениям и сотрудничеству, которые развиваются с «третьим соседом» Японией, и стремится укреплять ориентированные на людей отношения и сотрудничество во всех областях.

Хироюки Хосода, в свою очередь, выразил глубокое удовлетворение тем, что официальный визит спикера парламента Монголии организуется с целью укрепления межпарламентских связей наряду с оживлением отношений между гражданами двух стран, которые развиваются медленными темпами из-за последствий пандемии коронавируса.

Занданшатар Гомбожав отметил, что ВГХ Монголии будет уделять внимание развитию отношений с «третьим соседом» Японией, которую связывают духовные, культурные и демократические ценности, во всех аспектах, и выразил заинтересованность во внедрении японских инвестиций, технологий и ноу-хау в ведущие отрасли монгольской экономики.

Также, он провел встречу с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихиро Танакой.

На встрече стороны отметили успех прошлых проектов и программ, в том числе «Двухэтапный кредитный проект для развития малых и средних предприятий и охраны окружающей среды», который не только оказал большую поддержку малым и средним предприятиям в Монголии, но и создал сотни новых рабочих мест.

В этот же день спикер парламента Занданшатар Гомбожав провел двусторонние встречи с руководством Японо-монгольской парламентской группы дружбы в верхней и нижней палатах парламента и другими должностными лицами, на которых подчеркнул важность прямых инвестиций из Японии, третьего соседа, и сотрудничества между частным сектором и образовательными учреждениями для дальнейшего экономического развития Монголии.

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