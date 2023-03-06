В Нагорном Карабахе произошло столкновение между Арменией и Азербайджаном, есть погибшие

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CentralAsia (CA) - В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими, есть погибшие. Об инциденте сообщают МВД Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Минобороны Азербайджана.

По данным МВД непризнанной республики, утром 5 марта диверсионная группа ВС Азербайджана обстреляла дежурный автомобиль сотрудников визового контроля МВД Нагорного Карабаха в районе «Хайпалу». В результате погибли три сотрудника полиции — полковник, майор и лейтенант. Еще один сотрудник получил ранения.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщило о погибших с обеих сторон конфликта. «Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что инцидент произошел на грунтовой дороге Ханкенди — Халфали — Туршсу, в то время как единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахом и Арменией, является Лачинский коридор, и назвали военные перевозки по другим дорогам «продолжением агрессии и политики террора» против Баку. Азербайджанская сторона призвала российский миротворческий контингент обеспечить выполнение пунктов трехстороннего заявления.

МИД Армении квалифицировал действия ВС Азербайджана в Карабахе как «терроризм». «Это провокация, заранее спланированная и инструктированная высшим руководством Азербайджана <...> Действия азербайджанской диверсионной группы нужно квалифицировать как терроризм», — говорится в сообщении на сайте армянского МИДа.

Также Армения опровергла утверждения Баку о якобы транспортировке оружия в Карабах.

«Утверждения Азербайджана о том, что Армения направляет в Нагорный Карабах оружие, - нелепы», говорится в сообщении.

12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах и Армению. Через него в регион поставляется продовольствие. Там также расположен российский миротворческий контингент. Власти Армении обвиняли российских миротворцев в неисполнении своих обязанностей. 16 февраля премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна подготовила «окончательный» и «полный» текст мирного соглашения по Нагорному Карабаху.