В Казахстане за сутки зарегистрировали 34 случая заражения коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 408 293 случая коронавирусной инфекции.

На 6 марта лечение получают 1 717 человек (1 552 КВИ+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится 121 заболевший, на амбулаторном уровне лечатся – 1 596. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии – два человека, в крайне тяжелом – трое и один заболевший находится на аппарате ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане

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