Чемпионат мира по хоккею среди юношей U18 пройдет в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

С 11 по 26 марта в ледовом дворце «Степпе-Арена» пройдут Чемпионат Азии и Океании по хоккею с шайбой среди юношей до 18 лет и IV дивизион Чемпионата мира по хоккею.

В частности, Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приняла решение о проведении IV дивизиона Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года и Чемпионата Азии и Океании по хоккею до 18 лет в столице Монголии.

"Монголия неоднократно подавала заявки на право проведения подобных соревнований в своей стране. Однако не проходила критерии, так как Федерация требует, чтобы страна соответствовала определенным требованиям для проведения международного соревнования. Тем самым, построив ледовый дворец «Степпе-Арена», отвечающий международным требованиям, наша страна смогла пройти критерий IIHF. Ожидается, что в Монголию приедут более 450 спортсменов",- сказал президент Федерации хоккея Монголии, министр финансов Б.Жавхлан на пресс-конференции, состоявшейся в «Степпе-Арена».

На организацию двух вышеуказанных видов соревнований планируется потратить 1,7 млрд тугриков 50 процентов, из которых выделит Международная федерация хоккея с шайбой. Однако оставшиеся 50% составят любители спорта и частные предприятия принимающей страны.

В Чемпионате Азии и Океании по хоккею до 18 лет примут участие 6 команд, включая Монголию, а в IV дивизионе Чемпионата мира по хоккею 4 команды.

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